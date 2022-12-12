В последние месяцы появлялись утечки данных, согласно которым в смартфонах Samsung Galaxy S23 Ultra будут обновлены камеры. Очередной такой слух рассказал про ещё одно улучшение камер будущих аппаратов.
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Инсайдер Ice Universe утверждает, что серия Galaxy S23 научится снимать видео формата 8K со скоростью 30 кадров/с против 8K 24 кадра/с в Galaxy S22. Это означает более плавную съёмку для создателей фильмов и контента.
Повышенная частота кадров у лучших смартфонов Samsung в следующем году приведёт к сокращению подтормаживаний, типичных для видео на скорости 24 кадра/с. Galaxy S22 Ultra уже впечатляет возможностями обработки изображений, но теперь они должны стать ещё лучше.
Ранее говорилось о появлении в Galaxy S23 Ultra основной камеры с разрешением 200 Мп. Всё это наводит на мысль о том, что дисковое пространство будет расходоваться быстрее прежнего. Возможно, Samsung поднимет минимальную или максимальную планку объёма хранилища, пишет Androidcentral.