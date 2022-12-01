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Microsoft устранила проблемы с играми в обновлении системы Windows 11 22H2
Необязательное предварительное накопительное обновление KB5020044 доступно для установки
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Если вы попали в число пользователей, у которых на компьютерах возникли проблемы с работой игр после установки версии Windows 11 22H2, для вас Microsoft представила исправление. Оно содержится в необязательном накопительном обновлении KB5020044 за ноябрь.

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Microsoft начала распространять обновление Windows 11 2022 (22H2) в более чем 190 странах в конце сентября. Как бывает с подобными масштабными обновлениями, у некоторых возникли проблемы, в том числе «синие экраны смерти» и падения производительности в играх, подтормаживания, неполадки со звуком.

Некоторые зависания игр были вызваны проблемой драйвера. Nvidia в сентябре посоветовала пользователям обновить приложение GeForce до последней версии.

У Microsoft ушло больше месяца на признание факта проблем Windows 11 22H2 с играми. Причина заключалась в том, что некоторые игры и приложения непреднамеренно активировали функции отладки производительности видеокарты, которые не предназначены для пользователей. Пару недель назад компания сообщила о работе над исправлением и теперь оно доступно желающим.

Предварительное обновление KB5020044 является необязательным. Если вы не ставите предварительные сборки Windows Insider, его придётся скачивать вручную. Следует открыть Параметры > Центр обновления Windows > Проверить наличие обновлений и скачать обновление.

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Оно содержит также немало других исправлений. Microsoft сообщает, что из-за грядущих праздников это последний не связанный с безопасностью предварительный выпуск 2022 года, пишет Techspot.

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#microsoft #windows 11
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