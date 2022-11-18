Ещё это устройство обладает зарядкой мощностью 44 Вт

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Компания Vivo у себя на родине анонсировала скромный смартфон Vivo Y76s (версия t1). Это разновидность появившегося годом ранее аппарата Vivo Y76.

реклама

Новое устройство обладает экраном LCD размером 6,58 дюйма с вырезом под камеру. Разрешение экрана составляет 2408 х 1080 пикселей, частота 60 Гц и частота дискретизации касания 180 Гц. Установлена операционная система ОС Android 12 и оболочка FunTouch. На правой стороне корпуса находится кнопка питания, внутри которой разместили сканер отпечатков.

Разрешение передней камеры равно 8 Мп. Сзади разрешение основной камеры 50 Мп, дополнительной 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4100 мАч, поддерживается зарядка мощностью 44 Вт.

Используется процессор MediaTek Dimensity 700. Единственная конфигурация устройства предлагает 12 ГБ памяти типа LPDDR4x и хранилище UFS 2.2 вместимостью 256 ГБ. Для расширения объёма хранилища есть куда установить карту памяти microSD. Размеры корпуса равны 163,84 х 75 х 7,79 мм, вес 175 г.

Прошлогодний аппарат Vivo Y76s работает на процессоре Dimensity 810 и предлагается в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Vivo Y76s t1 оценили в 1899 юаней ($266). Он доступен в белых и чёрном цветовых вариантах, пишет Gizmochina.