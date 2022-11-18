Компания Vivo у себя на родине анонсировала скромный смартфон Vivo Y76s (версия t1). Это разновидность появившегося годом ранее аппарата Vivo Y76.
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Новое устройство обладает экраном LCD размером 6,58 дюйма с вырезом под камеру. Разрешение экрана составляет 2408 х 1080 пикселей, частота 60 Гц и частота дискретизации касания 180 Гц. Установлена операционная система ОС Android 12 и оболочка FunTouch. На правой стороне корпуса находится кнопка питания, внутри которой разместили сканер отпечатков.
Разрешение передней камеры равно 8 Мп. Сзади разрешение основной камеры 50 Мп, дополнительной 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4100 мАч, поддерживается зарядка мощностью 44 Вт.
Используется процессор MediaTek Dimensity 700. Единственная конфигурация устройства предлагает 12 ГБ памяти типа LPDDR4x и хранилище UFS 2.2 вместимостью 256 ГБ. Для расширения объёма хранилища есть куда установить карту памяти microSD. Размеры корпуса равны 163,84 х 75 х 7,79 мм, вес 175 г.
Прошлогодний аппарат Vivo Y76s работает на процессоре Dimensity 810 и предлагается в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Vivo Y76s t1 оценили в 1899 юаней ($266). Он доступен в белых и чёрном цветовых вариантах, пишет Gizmochina.