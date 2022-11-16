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На Гавайях в эти дни проходит саммит Qualcomm 2022, на котором в ночь на среду был представлен мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Чип от Qualcomm должен поднять планку для мобильных устройств, в том числе благодаря инновациям в технологии искусственного интеллекта.

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Qualcomm рассказала, что Snapdragon 8 Gen 2 обладает передовым механизмом искусственного интеллекта с производительностью примерно в 4,35 раза выше прежнего. Это первый процессор Qualcomm с поддержкой точности INT4 для повышения производительности на 60%.

Новый движок позволяет пользователям заниматься многоязычным переводом и транскрипцией, а также обрабатывает запись кинематографического видео при помощи ИИ. Qualcomm Sensing Hub поддерживает двойную обработку AI, что позволяет использовать голосовую помощь для управления приложениями.

Snapdragon 8 Gen 2 попробует поднять качество фотографий на новый уровень благодаря процессору обработки изображений Cognitive ISP. Он улучшает фото и видео в режиме реального времени. При помощи семантической сегментации этот процессор распознаёт и оптимизирует всё, что находится в кадре.

В итоге Snapdragon 8 Gen 2 поддерживает съёмку на разрешениях до 200 Мп. Это позволяет ему работать с современным сенсором Samsung ISOCELL HP3, который появится скоро в аппаратах вроде Samsung Galaxy S23 Ultra. Это первый чип Snapdragon с поддержкой кодека AV1 для повышения эффективности воспроизведения видео 8K HDR на скорости 60 кадров/с.

Для геймеров тоже есть улучшения. Новые функции обеспечивают реалистичное освещение, тени и световые эффекты в играх. Применяется трассировка лучей с аппаратным ускорением в реальном времени с поддержкой движка Unreal Engine 5.

Это первая мобильная платформа с поддержкой API Vulkan 1.3. Новый графический процессор Adreno стал быстрее на 25% и расходует энергию эффективнее на 45%. Центральный процессор Kryo стал быстрее примерно на 35% и эффективнее на 40%. Есть поддержка экранов формата 4K с частотой 60 Гц и QHD+ с частотой 144 Гц.

Технология Qualcomm Snapdragon Sound поддерживает пространственный звук и отслеживает положение головы для полного погружения в звук. Геймерам пригодится потоковая передача звука по Bluetooth со сверхнизкой задержкой (<48 мс).

В состав чипа вошёл модем Snapdragon X70 5G. В результате он стал первой мобильной платформой с собственным процессором искусственного интеллекта 5G.

Имеется и поддержка стандарта Wi-Fi 7. Скорость передачи данных у него более чем в два раза превышает Wi-Fi 6, а ещё доступна усовершенствованная высокочастотная одновременная многоканальная связь. Максимальную скорость при использовании Wi-Fi 7 составит около 5,8 Гбит/с.

Для безопасности и конфиденциальности предложены последние достижения в области криптографии, изоляции и управления ключами. Улучшена лицевая разблокировка и включен детектор активности для дополнительной безопасности.

Snapdragon 8 Gen 2 производится на техпроцессе 4 нм с главным вычислительным ядром Cortex-X3 с частотой 3,2 ГГц, четырьмя высокопроизводительными ядрами 2,8 ГГц и тремя эффективными ядрами 2 ГГц.

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Qualcomm сообщает, что Snapdragon 8 Gen 2 войдёт в состав устройств таких производителей, как Asus, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, Redmi, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, ZTE и других. Это должно произойти ещё до конца года, пишет Androidcentral.

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