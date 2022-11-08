Пока только для устройств на процессорах Exynos

В понедельник Samsung представила финальный вариант системы Android 13 для нескольких линеек своих смартфонов. Вместе с оболочкой One UI 5.0 система распространяется на аппаратах Galaxy S20, S21 и Galaxy Note 20. Южнокорейский производитель вошёл в число первых, обновляющих ранее выпущенные устройства до Android 13.

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Пока что обновление относится только к аппаратам на процессоре Exynos с патчем за октябрь. Наверняка очень скоро Android 13 появится и на смартфонах на Snapdragon. Размер обновления более 2 ГБ, так что не стоит пользоваться для его установки мобильным интернетом с ограничением трафика, и на установку потребуется некоторое время.

Пока полный список изменений этого обновления недоступен. Известно о наличии следующих изменений:

Поддержка складируемых виджетов.

Улучшенный центр конфиденциальности Samsung.

Изменённый интерфейс уведомлений.

Распознавание текста повсюду посредством OCR.

Новые жесты многозадачности.

Помощники камеры в профессиональном режиме.

Улучшенные варианты доступности.

Ведение заметок во время звонков.

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Режим сервисного обслуживания позволит прятать персональные данные от специалистов при ремонте устройства. Новая опция функция Bixby даёт возможность отвечать на телефонные звонки текстом. Есть функция «Режимы», поддержка видеообоев на экране и не только, пишет WCCFTech.