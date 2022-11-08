В понедельник Samsung представила финальный вариант системы Android 13 для нескольких линеек своих смартфонов. Вместе с оболочкой One UI 5.0 система распространяется на аппаратах Galaxy S20, S21 и Galaxy Note 20. Южнокорейский производитель вошёл в число первых, обновляющих ранее выпущенные устройства до Android 13.
реклама
Пока что обновление относится только к аппаратам на процессоре Exynos с патчем за октябрь. Наверняка очень скоро Android 13 появится и на смартфонах на Snapdragon. Размер обновления более 2 ГБ, так что не стоит пользоваться для его установки мобильным интернетом с ограничением трафика, и на установку потребуется некоторое время.
Пока полный список изменений этого обновления недоступен. Известно о наличии следующих изменений:
- Поддержка складируемых виджетов.
- Улучшенный центр конфиденциальности Samsung.
- Изменённый интерфейс уведомлений.
- Распознавание текста повсюду посредством OCR.
- Новые жесты многозадачности.
- Помощники камеры в профессиональном режиме.
- Улучшенные варианты доступности.
- Ведение заметок во время звонков.
Режим сервисного обслуживания позволит прятать персональные данные от специалистов при ремонте устройства. Новая опция функция Bixby даёт возможность отвечать на телефонные звонки текстом. Есть функция «Режимы», поддержка видеообоев на экране и не только, пишет WCCFTech.