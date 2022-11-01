Фирма IDC огласила статистику за третий квартал

Согласно статистике фирмы IDC, мировые поставки планшетов и хромбуков в третьем квартале продолжили стремиться вниз. Было подсчитано, что поставки планшетов сократились на 8,8% за год до 38,6 млн. Поставки хромбуков уменьшились на 34,4% до 4,3 млн экземпляров. Этот спад объясняется замедлением потребительского и образовательного спроса в свете экономической неопределенности.

реклама

Старший аналитик IDC Mobility and Consumer Device Trackers говорит, что после значительного роста в 2020 и 2021 годах в этом году спад на рынке планшетов ожидался. Сейчас наблюдается не просто замедление спроса, но и серьёзные макроэкономические преграды. Хотя многие Android-планшеты и хромбуки стоят недорого, даже в бюджетной категории покупатели не спешат приобретать их. Это обусловлено ростом экономических проблем. При этом после пандемии у планшетов стало значительно больше вариантов использования, от работы до персонального применения и удаленного обучения и развлечений.

Топ-5 ведущих производителей планшетов:

Топ-5 ведущих производителей хромбуков:

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Последствия повышения процентных ставок центральными банками обычно проявляются спустя какое-то время. В ближайшие несколько кварталов вряд ли стоит рассчитывать на рост продаж устройств этих категорий, поскольку бюджеты людей остаются ограниченными, пишет Neowin.