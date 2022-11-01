Согласно статистике фирмы IDC, мировые поставки планшетов и хромбуков в третьем квартале продолжили стремиться вниз. Было подсчитано, что поставки планшетов сократились на 8,8% за год до 38,6 млн. Поставки хромбуков уменьшились на 34,4% до 4,3 млн экземпляров. Этот спад объясняется замедлением потребительского и образовательного спроса в свете экономической неопределенности.
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Старший аналитик IDC Mobility and Consumer Device Trackers говорит, что после значительного роста в 2020 и 2021 годах в этом году спад на рынке планшетов ожидался. Сейчас наблюдается не просто замедление спроса, но и серьёзные макроэкономические преграды. Хотя многие Android-планшеты и хромбуки стоят недорого, даже в бюджетной категории покупатели не спешат приобретать их. Это обусловлено ростом экономических проблем. При этом после пандемии у планшетов стало значительно больше вариантов использования, от работы до персонального применения и удаленного обучения и развлечений.
Топ-5 ведущих производителей планшетов:
Топ-5 ведущих производителей хромбуков:
Последствия повышения процентных ставок центральными банками обычно проявляются спустя какое-то время. В ближайшие несколько кварталов вряд ли стоит рассчитывать на рост продаж устройств этих категорий, поскольку бюджеты людей остаются ограниченными, пишет Neowin.