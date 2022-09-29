Более тесная интеграция упростит взаимодействие между разными устройствами

Компания Intel на этой неделе представила очередное поколение чипов Intel Core. Другим анонсом является Unison для системы Windows.

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Оно выпускается спустя год после приобретения Intel израильской компании Screenovate. Благодаря ей запущен инструмент интеграции мобильных устройств с Windows. Можно будет применять при взаимодействии между ними VPN, брандмауэр, беспроводное подключение по Wi-Fi, Bluetooth и мобильный интернет, получать ИТ-поддержку.

Пользователи получат возможность ускорить передачу файлов между устройствами. Официальной скорости передачи данных пока названо не было. Сейчас лишь некоторые модели HP Evo на чипах 12-го поколения работают с Unison, а компьютеры на процессорах 13-го поколения появятся в будущем году.

Похожая функциональность не первый год существует на компьютерах Apple Mac. В ней есть звонки, переписка, обмен файлами, переработанные сетевые подключения. Хотя это не предустановленное в Windows приложение, оно выглядит более интересным по сравнению с Microsoft Phone Links, пишет Gizmochina.

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