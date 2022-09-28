Смарт-часы Apple Watch Ultra стоят $800, как премиальный смартфон или дорогая видеокарта. Apple позиционирует их как прочное носимое устройство для активных людей, но насколько легко отремонтировать эти часы? Ответ попытались найти специалисты iFixit.
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Это первые часы Apple Watch с винтами сзади. Однако, снятие керамической задней пластины разрушает гидроизоляционную прокладку. Она используется как клей и заменить её для восстановления водонепроницаемости на глубине до 100 м непросто. При этом снятие задней крышки не даёт доступа к аккумулятору.
Попытка получить доступ к компонентам спереди вызовет ещё больше проблем, особенно если нет специальных инструментов. Снимая экран, умельцы из iFixit разбили его.
Одной из функций часов является сирена для оповещения людей вокруг, если владелец окажется в опасности. Звук сирены не впечатлил, так что проще для привлечения внимания бросить в прохожего часами. Зато большой динамик призван помогать при звонках и при использовании приложений со звуком.
В iFixit говорят о батарее 2,1 Вт*ч, что вдвое превышает ёмкость аккумулятора часов Apple Watch Series 8. И всё же, при наличии 32 винтов внутри ремонтопригодность не стала сильной стороной Apple Watch Ultra. Есть надежда, что возможность открывать часы спереди и сзади пригодится для повышения ремонтопригодности будущих смарт-часов, пишет Techspot.