Ещё одна возможность ознакомиться с выходящими в следующем месяце флагманами

На прошлой неделе были опубликованы полные спецификации и официальные изображения смартфонов будущей серии Xiaomi 12T. Теперь инсайдер Эван Бласс показал новые изображения, позволяющие рассмотреть Xiaomi 12T и 12T Pro со всех сторон.

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Xiaomi 12T и 12T Pro обладают экранами с отверстиями по центру сверху. У обоих установлена плоская панель AMOLED с разрешением 2712 х 1220 пикселей и частотой 120 Гц. Оба защищены стеклом Gorilla Glass 5 и сканером отпечатков внутри экрана.

Xiaomi 12T Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ещё у него 12 ГБ памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. В некоторых странах оперативной памяти может быть 8 ГБ. Xiaomi 12T будет работать с процессором Dimensity 8100 Ultra, 8 ГБ памяти LPDDR5 и 128/256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Аккумулятор в обоих случаях обладает ёмкостью 5000 мАч и зарядкой 120 Вт. Установлена система Android 12 с оболочкой MIUI 13. На правой стороне корпуса у обеих моделей регулятор громкости и кнопка питания, с другой стороны ничего не видно. Ещё есть динамик, микрофон и инфракрасный сенсор наверху. Внизу находятся отсек для SIM-карты, порт USB-C, микрофон и решётка динамика.

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Аппараты Xiaomi 12T получат переднюю камеру 20 Мп. 12T Pro станет первым предложением Xiaomi с основной камерой 200 Мп, у 12T основная камера 108 Мп. Рядом находятся сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп. В Европе 12T и 12T Pro будут стоить от 650 и 850 евро соответственно. Продажи ожидаются в октябре, пишет Gizmochina.