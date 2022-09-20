Ноутбуки на их основе выпустят до конца года

Во вторник компания AMD представила новую серию процессоров с низким энергопотреблением для недорогих ноутбуков. Чипы Mendocino входят в состав серии 7020 в рамках новой схеме наименования продуктов AMD. Это указывает на архитектуру процессоров Zen2 и 7-е поколение Ryzen. В отличие от отказавшейся от названий Pentium/Celeron компании Intel, AMD продолжит называть недорогие процессоры Athlon.

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AMD 7020 получили улучшенную архитектуру Zen2 на техпроцессе 6 нм. Самая быстрая модель Ryzen 5 7520U 4-ядерная и 8-поточная с частотой до 4,3 ГГц и номинальной 2,8 ГГц. Чуть слабее Ryzen 3 7320U с частотой в разгоне ниже на 200 МГц и номинальной ниже на 400 МГц. Athlon Gold 7220U представляет собой 2-ядерный процессор с SMT и частотой до 3,7 ГГц (номинальная 2,4 ГГц).

Все три получат TDP от 8 до 15 Вт и автономность устройств на их основе составит до 12 часов. У всех есть встроенная графика RDNA2 Radeon 610M, предположительно с двумя вычислительными блоками.

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AMD говорит о поддержке Microsoft Pluton и «технологий современной платформы», таких как пробуждение по голосу и быстрая зарядка. Релиз Mendocino назначен на последний квартал в устройствах вроде Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 1 или неназываемом 17-дюймовой ноутбуке HP, пишет Videocardz.