Аппараты для съёмки фото и видео

В среду компания Vivo провела мероприятие по анонсу нескольких продуктов, одним из который стал смартфон средней ценовой категории V25 Pro. Есть также пресс-релиз с описанием модели V25, которую не показали на презентации и которой нет на сайте производителя. Устройство Pro использует чип на техпроцессе 6 нм, основную камеру 64 Мп и прочие спецификации высокого уровня, а у стандартной версии передняя камера 50 Мп с автофокусом.

реклама

Pro использует систему на чипе Dimensity 1300 и большой экран AMOLED 6,56 дюйма с изгибами и сканером отпечатков внутри. Частота достигает 120 Гц, а разрешение 1080p.

У обоих моделей основная камера 64 Мп с оптической и электронной стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Передняя камера у модели не Pro 32 Мп, но автофокус тоже есть.

V25 Pro обладает Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12 и современными стандартами связи, включая основные диапазоны 5G. Среди программных возможностей Super Night Video и Vlog Movie для повышения качества съёмки. Ёмкость аккумулятора 4830 мАч и зарядка FlashCharge 66 Вт.

Предлагаются синий и чёрный цветовые варианты со стеклом Fluorite AG. Первый из них может менять оттенок под воздействием ультрафиолета. Версия 8/128 ГБ стоит около $450, а 12/256 ГБ $500. Продажи назначены на 25 августа.

Стандартная модель получила Dimensity 900 с 8 и 12 ГБ памяти. Поддерживается виртуальная память до 8 ГБ и хранилище 128 ГБ или 256 ГБ. Экран AMOLED размером 6,44 дюйма, сканер отпечатков сбоку внутри кнопки питания. Панель поддерживает HDR 10+, частоту 90 Гц и разрешение 1080p.

Серия Vivo V25 позиционируется как предложение для молодых любителей вести видеоблоги и фотографировать. У младшей модели главная камера 64 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры 50 Мп. Алгоритмы ИИ призваны повысить качество съёмки.

Аккумулятор V25 имеет ёмкость 4500 мАч с зарядкой 44 Вт. Устройство весит 186 г. Предлагаются синий, золотой и чёрный цвета. О ценах пока не сообщается, пишет GSMArena.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



