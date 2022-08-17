Это может быть близкий к флагманам аппарат Xiaomi 12T (Pro) на основе Redmi K50 Ultra

На прошлой неделе компания Xiaomi представила ряд новых устройств, в том числе гибкий смартфон и смарт-часы. Среди новинок не оказалось аппарата с камерой с разрешением 200 Мп, который ждут уже достаточно давно. Новые данные говорят, что таким устройством скоро может стать Xiaomi 12T (Pro).

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Доступны изображения этого аппарата с тремя камерами. Основная 200 Мп придёт на смену Redmi K50 Ultra с камерой 108 Мп. Тогда Xiaomi встанет в один ряд с Motorola, которая на прошлой неделе анонсировала Moto X30 Pro с такой камерой.

Только Samsung сейчас выпускает подобные сенсоры. Из чего следует, что Xiaomi 12T и 12T Pro будут поставляться с тем же сенсором ISOCELL HP1, что и аппарат Motorola. Другой сенсор 200 Мп Samsung ISOCELL HP3 имеет более низкое качество.

Samsung уже готовит новую камеру 200 Мп, которая может войти в состав смартфонов Galaxy S23 Ultra. Вряд ли этот сенсор будет готов в этом году для Xiaomi 12T.

Другие спецификации должны мало отличаться от характеристик эксклюзивного для Китая Redmi K50 Ultra. Это Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 120 Вт, экран OLED 6,7 дюйма и до 12 ГБ памяти. Уже состоялся релиз Android 13, но здесь придётся довольствоваться MIUI 13 на Android 12.

Xiaomi 12T Pro должен быть представлен до конца года. Стоимость пока не сообщается. Redmi K50 Ultra в Китае стоит $450 за базовую версию, пишет Nextpit.

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