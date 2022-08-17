Согласно последним данным, первое масштабное обновление системы Windows 11 под кодовым названием 22H2 станет доступным для установки 20 сентября. Оно уже существует в близком к финальному виде в каналах Windows Insider Preview с мая. 22H2 содержит ряд новых опций безопасности (и изменённые настройки по умолчанию для прежних опций), изменённый диспетчер задач, дополнительные сенсорные жесты и возможности манипуляции окнами, а также настройки меню «Пуск» и панели задач. Продолжается замена прежних компонентов интерфейса из времён Windows 8 и 10 (таких как индикаторы яркости и громкости) скруглёнными вариантами, чтобы система выглядела более единообразной.
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Как и все любые важные обновления, это не станет доступным в первый же день сразу для всех устройств на Windows 11. Такие обновления распространяют поэтапно, отслеживая наличие проблем в работе после их установки. Если проблем нет, обновление продолжают делать доступным для всё большего числа устройств. Пользователи могут не ждать его появления в центре обновления. Можно скачать установочный образ ISO или Помощник по установке Windows 11.
Планы обновлений системы за минувший год поменялись и изменения могут продолжиться. В прошлом году Microsoft говорила, что Windows 11 будет обновляться раз в год, что относится и к Windows 10. При этом Microsoft поменяла методы разработки и релиза, чтобы распространять небольшие и средние обновления чаще. За 10 месяцев с даты появления Windows 11 выпустили новые настройки интерфейса, обновления предустановленных сторонних программ и дали поддержку Android-приложений. Была неофициальная информация о том, что раз в три года будет выпускаться полностью новая версия Windows.
Windows 10 тем временем получит своё обновление 22H2. Microsoft выпустила его предварительную версию в конце июля, пишет Arstechnica.