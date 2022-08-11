Аппарат на Snapdragon 8+ Gen 1 с двумя камерами по 50 Мп

Не прошло и суток с момента анонса гибких смартфонов Samsung очередного поколения, как то же самое сделала Motorola. Она провела в Китае масштабное мероприятие, представив Moto Razr 2022, Moto X30 Pro и Moto S30 Pro. Прошлые модели серии Razr работали на процессорах Snapdragon 7-й серии. Новый Razr 2022 является полноценным флагманом на Snapdragon 8 Plus Gen 1. В нём используется гибкий экран P-OLED с частотой 144 Гц, вспомогательный экран, две камеры по 50 Мп сзади и большой аккумулятор с быстрой зарядкой.

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Razr 2022 обладает обновлённым дизайном с урезанной нижней частью. Сзади разместили две камеры. Сохранился сканер отпечатков сбоку. Тонкий и прочный шарнир позволяет пользователям складывать аппарат под разными углами.

Установлен гибкий экран P-OLED 6,7 дюйма с вырезом. Разрешение у него FHD+, частота 144 Гц, 10-битные цвета, HDR10+. Сзади есть экран P-OLED 2,7 дюйма, который можно использовать в качестве видоискателя для задних камер, просмотра сообщений и даже для игр.

Над вторым экраном находится горизонтальный модуль с двумя камерами. Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией. Рядом сверхширокоугольная камера 13 Мп, также способная на макросъёмку. Внутри выреза экрана находится селфи-камера 32 Мп.

Объём памяти LPDDR5 достигает 16 ГБ, хранилища UFS 3.1 до 512 ГБ. Устройство работает на Android 12 с оболочкой MyUI 4.0. Поддержка Ready For 3.5 позволяет пользователям подключать смартфон к компьютеру.

Ёмкость батареи всего 3500 мАч, поддерживается зарядка 33 Вт. Среди стандартов связи есть слот для двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и порт USB-C.

Цены следующие:

8/128 ГБ — 5999 юаней.

8/256 ГБ — 6499 юаней.

12/512 ГБ — 7299 юаней.

Доступны чёрный и белый цветовые варианты. Продажи в Китае начнутся 15 августа, а через несколько месяцев и в других странах, пишет Gizmochina.

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