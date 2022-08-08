Аппарат за $1399 должен появиться до конца года

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Имеется неофициальная информация, согласно которой компания Google занимается разработкой первого для себя гибкого смартфона. Его анонса ждут уже в этом году. Пока же можно ознакомиться с некоторыми данными о нём.

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В очередной утечке информации говорится, что аппарат может получить название Pixel Fold или Pixel Notepad. Его производством должна заняться крупная китайская компания Foxconn. Она же является производителем многих поколений аппаратов Apple iPhone.

Это не первый раз, когда Google обращается к услугам Foxconn при производстве смартфонов. Ранее в Китае выпускали флагманские модели Pixel.

Google намеревается выпустить в этом году два флагманских смартфона. Один из них будет гибким, другой премиальной классической моделью Pixel.

Google Pixel Notepad может получить форм-фактор в стиле Oppo Find N, что означает квадратную форму в развёрнутом состоянии. Ожидается экран размером 5,8 дюйма и использование процессора Google Tensor.

Google собирается поставить на это устройство ценник в $1399. Это много, но заметно меньше по сравнению со стоимостью гибких смартфонов Samsung Galaxy Z Fold.

Флагманы Pixel расходятся в количестве 5-7 млн экземпляров в год. Компания надеется продать не менее 3 млн гибких моделей за год, сообщает Gizmochina.

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