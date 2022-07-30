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Twitter рассказала о «рекордно высоком уровне» запросов данных пользовательских аккаунтов
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Социальная сеть Twitter опубликовала 20-й отчёт о прозрачности, доложив о запросах пользовательских данных со стороны государственных органов. С июля по декабрь прошлого года было зафиксировано «рекордно высокое» число запросов данных аккаунтов, 47572 юридических запроса на 198931 аккаунт. Среди них немало запросов по СМИ. Запросы правительств на данные от новостных агентств и журналистов увеличились на 103% по сравнению с предыдущим отчётом. 349 аккаунта находятся под пристальным вниманием.

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Больше всего запросов касательно новостных аккаунтов пришло из Индии (114), Турции (78) и России (55). Правительствам удалось закрыть 17 твитов.

На США снова пришлась львиная доля запросов, 20% запросов информации об аккаунтах по всему миру. Эти запросы охватывали 39% указанных аккаунтов. Россия вторая с 18%, хотя от неё запросов стало на 20% меньше прежнего.

Twitter уверяет, что по возможности отказывает или ограничивает доступ к информации. Было отклонено 31% запросов из США, сокращено или реализовано 60% запросов. Твиттер выступил против 29 попыток идентифицировать анонимных пользователей из США, ссылаясь на первую поправку. Компания подала в суд по двум из этих дел и выиграла одно из них. 

Запросы на получение данных выросли с начала 2020 года. Twitter называет попытки противостоять журналистам как растущую угрозу свободе прессы, пишет Engadget.

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