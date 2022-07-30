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Если мобильное устройство сломалось и приходится нести его в ремонт, желательно выполнить сбор настроек до заводских, чтобы персональные данные не попали в чужие руки. При этом поломка может быть такая, что сбросить настройки невозможно. Если такая возможность и есть, придётся сначала копировать данные, чтобы потом восстановить их.

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Samsung даёт предлагает решение в виде режима восстановления. Он находится в разделе «Уход за аккумулятором и устройством» в системных настройках. После активации опции устройство перезагружается.

В результате прячутся персональные данные, такие как снимки, сообщения, аккаунты и программы (активны лишь установленные изначально приложения). Это мало отличается от сброса настроек.

После завершения ремонта можно отключить режим восстановления сканером отпечатков или графическим узором. Аппарат опять перезагрузится, возвращая доступ к данным. Изменённые при ремонте настройки вернутся в прежнее состояние.

Дополнительная опция создаёт журнал, куда заносятся недавние проблемы и работавшие в момент их появления приложения. Это должно подсказать источник неполадок. В журнал не записывается персональная информация и при желании можно включить режим восстановления без него.

Режим восстановления придёт в линейку Galaxy S21 через обновление ПО. В будущем он появится и на некоторых прочих моделях. Пока это относится только к Южной Корее. Быть может, в будущем данная опция будет встроена в оболочку One UI на всех устройствах, пишет GSMArena.

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