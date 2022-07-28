Компании часто перекладывают свои расходы на клиентов

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Средняя стоимость утечек корпоративных данных достигла рекордного уровня. Чтобы уменьшить убытки, компании часто поднимают цены на свои продукты или сервисы.

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В ежегодном отчёте о стоимости утечек данных IBM Security пишет, что средняя глобальная стоимость утечек данных составляет сейчас $4,35 млн. Это рост на 2,6% по сравнению с $4,24 млн в прошлом году и на 12,7% превосходит результат 3,86 млн в 2020 году. 60% участвовавших в исследовании организаций заявили, что решения о повышении цен у них были связаны с подобными утечками.

В данном случае речь идёт о средних значениях. Компании из сферы здравоохранения в 12-й год подряд показывают самые дорогостоящие утечки с рекордным средним показателем в $10,1 млн за каждый случай.

У 83% организаций бывало больше одной утечки данных. 62% опрошенных считают, что им не хватает сотрудников в сфере информационной безопасности.

19% взломов произошли благодаря украденным или скомпрометированным учётным данным. 16% случаев связаны с фишингом и именно они обходятся дороже всего, в среднем в $4,91 млн. На неправильно сконфигурированные облачные серверы пришлось 15% взломов.

45% взломов случились в облаке. В гибридных облачных средах самая низкая средняя стоимость взлома, она составляет $3,8 млн. На другой стороне использующие общедоступные или частные модели организации со средней стоимостью взломов $5,02 млн и $4,24 млн соответственно.

Заплатившие выкуп приложениям-вымогателям имеют ущерб в среднем на $610000 меньше, чем решившие не платить, если только не считать сумму выкупа. Если же считать, при средней сумме выкупа в прошлом году в $812360 выгоднее не платить его.

Данные для этого исследования собирались в 550 организациях в 17 странах и 17 отраслях с марта прошлого года по март нынешнего, пишет Techspot.

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