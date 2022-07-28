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В апреле в Индии был представлен смартфон Redmi 10A. Прошло три месяца и следом за ним выпущена модель Redmi 10A Sport.

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Предыдущие аппараты серии Sport, вроде Redmi 9A Sport и Redmi 9i Sport, содержали в себе лишь косметические изменения. Относится это и к новому Redmi 10A Sport. Он получил больше оперативной памяти, но прочие характеристики, внешний вид и цветовые варианты сохранились в первозданном виде.

Объём памяти вырос до 6 ГБ, а хранилище 128 ГБ. Оригинальный Redmi 10A доступен в конфигурациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Используется экран LCD с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей. Контрастность у него 1500:1, соотношение сторон 20:9 и максимальная яркость 400 нит. Поддерживается 70% цветового диапазона NTSC и сертифицированный TÜV Rheinland режим чтения.

Установлен процессор MediaTek Helio G25, Android 11 и MIUI 12.5. Среди вариантов связи две SIM-карты, 4G, однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и давно устаревший microUSB.

Основная задняя камера 13 Мп, передняя камера 5 Мп, есть разъём 3,5 мм, отсек для карты памяти, сканер отпечатков сзади и один динамик внизу. Размеры устройства 164,9 x 77,07 x 9 мм и вес 194 г.

Redmi 10A Sport выпускается в единственной конфигурации по цене около $138. Есть чёрный, синий и серый цветовые варианты, пишет Gizmochina.

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