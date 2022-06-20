OnePlus стала известной компанией за счёт выпуска смартфонов с флагманскими характеристиками по ценам более низким, чем стоили другие флагманы. Со временем разница становилась всё меньше и теперь китайский бренд продаёт достаточно дорогие устройства. Быть может, скоро она вернётся к своей первоначальной практике.
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Появилась информация о том, что новый смартфон OnePlus 10T может оказаться заметно дешевле конкурентов с похожим уровнем спецификаций. Среди этих спецификаций называются экран размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Ожидается использование процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ.
Сзади должно быть три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 16 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры будет 16 Мп или 32 Мп.
Поверх системы Android будет установлена оболочка OxygenOS. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч, мощность зарядки должна достигать 150 Вт. Ожидается наличие белого, чёрного и зелёного цветовых вариантов. Продажи начнутся во втором полугодии за 3000-4000 юаней, пишет Gizmochina.