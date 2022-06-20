Возможная цена не превышает 4000 юаней

OnePlus стала известной компанией за счёт выпуска смартфонов с флагманскими характеристиками по ценам более низким, чем стоили другие флагманы. Со временем разница становилась всё меньше и теперь китайский бренд продаёт достаточно дорогие устройства. Быть может, скоро она вернётся к своей первоначальной практике.

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Появилась информация о том, что новый смартфон OnePlus 10T может оказаться заметно дешевле конкурентов с похожим уровнем спецификаций. Среди этих спецификаций называются экран размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Ожидается использование процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ.

Сзади должно быть три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 16 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры будет 16 Мп или 32 Мп.

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Поверх системы Android будет установлена оболочка OxygenOS. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч, мощность зарядки должна достигать 150 Вт. Ожидается наличие белого, чёрного и зелёного цветовых вариантов. Продажи начнутся во втором полугодии за 3000-4000 юаней, пишет Gizmochina.