Скромный смартфон пока предназначается только для Китая

В конце недели в Китае был анонсирован смартфон Realme V20 5G, который не будет продаваться в интернете, а только в обычных магазинах. В мае аппарат Realme с модельным номером RMX3610 видели на сайтах местных выдающих сертификаты организаций 3C и TENAA. Тогда его ждали под именем Realme V21 5G, но в итоге оно оказалось неверным.

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Realme V20 5G получил экран LCD размером 6,5 дюйма с вырезом под камеру. Разрешение этого экрана 720 х 1600 пикселей, а разрешение камеры 5 Мп. Сзади две камеры с основной 13 Мп и вспомогательной 0,3 Мп.

Работает устройство на процессоре MediaTek Dimensity 700, у него 4 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ. Неизвестна версия системы Android, зато известно об отсутствии ставшего давно привычным сканера отпечатков пальцев.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки равна 10 Вт. Есть разъём для наушников 3,5 мм. Толщина корпуса равна 8,1 мм, вес 184 г.

Не исключено появление этого смартфона в других странах, но называться он будет по другому, поскольку аппараты Realme серии V не продаются за пределами Китая. Пока же предлагается купить его за 999 юаней, что равно примерно $149. Доступны синий и чёрный цветовые варианты, пишет Gizmochina.

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