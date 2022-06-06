Собственный браузер Apple Safari не настолько отзывчивый

В марте компания Google сообщила, что её браузер быстрее других работает в операционной системе macOS. Результаты были взяты из инструмента тестирования Apple Speedometer. Он применяется с целью проверки отзывчивости браузера.

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Теперь Google назвала ещё более впечатляющие достижения своего браузера. Было сказано, что по сравнению с мартом он стал быстрее ещё на 20%. Краткое сообщение такого содержания появилось в официальном аккаунте Chrome в Твиттере.

На сей раз Chrome набрал более 360 баллов. Это на 20% больше, нежели 300 баллов три месяца назад в версии Chrome 99.

Поскольку подробной статьи по этому поводу в блоге Google нет, невозможно узнать, за счёт чего удалось добиться этого прироста производительности. Браузер Safari в прошлый раз набрал 277 баллов. 360 баллов скорее всего заработала представленная недавно версия Chrome 102, считает Neowin.

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