Компания Oppo на этой неделе анонсировала смартфон средней ценовой категории A77 5G. Размеры этого устройства 163,8 х 75,1 х 7,99 мм при весе около 190 г. Используется экран IPS LCD 6,5 дюйма с разрешением 720 х 1600 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой 90 Гц, 100% цветового диапазона DCI-P3 и плотностью пикселей 269 ppi.
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Спереди находится камера с разрешением 8 Мп. Основная задняя камера 48 Мп, есть сенсор глубины 2 Мп и двойная светодиодная вспышка. Камеры спереди и сзади умеют снимать видео 1080p 30 кадров/с. Установлена система Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Для защиты можно использовать сканер отпечатков сбоку корпуса.
Всё это работает на процессоре Dimensity 810, с памятью LPDDR4x 6 ГБ и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт. Среди прочих характеристик отсек для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и разъём 3,5 мм.
Стоимость Oppo A77 5G составляет примерно $291, доступны чёрный и синий цветовые варианты, пишет Gizmochina.