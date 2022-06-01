В первом квартале года было зафиксировано снижение поставок графических процессоров по сравнению с предыдущим кварталом. Поставки GPU снизились на 6,2% за квартал и на 19% за год.
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Фирма Jon Peddie Research сообщает, что поставки GPU в минувшем квартале составили 96 млн, сократившись на 6,2%. JPR прогнозирует совокупный годовой темп роста поставок GPU на уровне 6,3% в 2022–2026 годах. В следующие пять лет дискретные видеокарты в компьютерах займут долю 46%.
Доля рынка GPU у AMD по сравнению с прошлым кварталом выросла на 0,7%, у Intel уменьшилась на 2,4%, у Nvidia выросла на 1,69%. Совокупные поставки GPU уменьшились на 6,2% по сравнению с прошлым кварталом, поставки AMD уменьшились на 1,5%, у Intel упали на 8,7%, у Nvidia увеличились на 3,2%.
Темпы распространения GPU за квартал составили 129%, что на 5% лучше результата прошлого квартала. Рынок процессоров для ПК сократился на 10,8% за квартал и на 26,2% за год. Поставки дискретных карт выросли на 1,4% за квартал, поставки планшетов упали на 16,5%.
Первый квартал обычно не демонстрирует роста, и на этот раз падение составило 6,2%. Видеокарты обычно указывают на состояние рынка ПК, поскольку всегда входят в их состав. Большинство поставщиков прогнозируют рост в этом квартале, в среднем на 1,99%, пишет Videocardz.