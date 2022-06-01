Согласно статистике сервиса Atlas VPN, у браузера Apple Safari более миллиарда пользователей. При этом он сильно не дотягивает до лидера, которым является Google Chrome с почти 3,4 млрд пользователей.
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Эти результаты относятся не только к компьютерам, но и к мобильным устройствам. Очевидно, что браузер Safari намного чаще применяют на iPhone и iPad, нежели на компьютерах Mac.
Это приличные показатели ещё с учётом того, что Safari является единственным крупным браузером, которого нет на Android и Windows. Это самые популярные в мире операционные системы на мобильных устройствах и компьютерах соответственно.
У Chrome сейчас около 3378967819 пользователей, у Safari 1006232879. Дальше с большим отставанием находится Microsoft Edge со значением 212695363, следом Firefox с 179084244 пользователей. Edge и Firefox поменялись местами в прошлом году.
Chrome находится в лидерах уже много лет, обойдя Internet Explorer. Edge основан на Chromium и поддерживает расширения для Chrome, так что разница между ними невелика.
Когда-то была версия Safari и на Windows, но её разработка была прекращена ещё в июне 2010 года. Это браузер по умолчанию на iOS, но на iPhone и iPad можно ставить и другие браузеры. С 2020 года можно указывать сторонние браузеры для запуска по умолчанию.
Разница между Safari и сторонними браузерами на iPhone остаётся значительной. Браузеры вроде Chrome или Firefox применяют основные технологии Safari, давая при этом доступ к закладкам и прочим данным пользователей этих браузеров на других системах, пишет Arstechnica.