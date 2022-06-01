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Флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV начали продавать в Китае по цене от $1270
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Пару недель назад компания Sony анонсировала очередной флагманский смартфон Xperia 1 IV. Среди прочих стран он поступит и в Китай. Продажи там уже стартовали.

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Модель с конфигурацией памяти 12/256 ГБ стоит 8499 юаней, то есть около $1270, а 12/512 ГБ обойдётся желающим в 9499 юаней или $1419. Доступны чёрный, фиолетовый и белый цветовые варианты.

Xperia 1 IV обладает экраном OLED 6,5 дюйма 4K HDR с частотой 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Этот экран защищён от невзгод стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и защищён стандартом IP68 от воды и пыли. Имеются стереодинамики и разъём для наушников 3,5 мм с поддержкой звука Hi-Res.

Главное внимание при разработке уделили камерам. Все три задние камеры получили разрешение 12 Мп. Основная камера 24 мм f/1,7 с сенсором 1/1,7 дюйма, сверхширокоугольная 16 мм f/2,2 и телефото с зумом от 85 до 125 мм с апертурой от f/2,3 до f/2,8. Передняя камера тоже 12 Мп.

Смартфон работает на Android 12 с оболочкой Sony. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка 30 Вт и есть беспроводная зарядка, пишет Gizmochina

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#смартфоны #sony
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