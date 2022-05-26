Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Учёные добились прорыва в телепортации данных с помощью «квантового интернета»
Пока только на несколько метров, но это только начало
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3070 Ti за копейки - надо брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

До телепортации людей в стиле «Звёздного пути» ещё далеко (если вообще в принципе возможно), но передавать данные уже стало возможным при помощи «телепортации кубитов». Это означает свободный поток данных без проводящего материала, вроде оптоволоконного кабеля. В статье в научном журнале Nature группа физиков из Делфтского технологического университета в Нидерландах поделилась своими достижениями.

реклама

Квантовые компьютеры существуют не первый год и они не могут раскрыть свой потенциал без телепортации кубитов или «квантового интернета». Квантовые компьютеры принципиально отличаются от традиционных. Обычный компьютер хранит данные в битах, а квантовые в кубитах. На этом сходство заканчивается.

Двоичный бит —логический тип данных, 0 или 1. Кубит может иметь оба значения одновременно. Это позволяет ему хранить в себе больше информации. Один кубит может хранить два значения, два кубита четыре значения, три кубита восемь значений, четыре кубита шестнадцать значений и т.д. С ростом числа кубитов экспоненциально увеличивается объём хранимой в них информации.

Физики телепортировали данные между тремя узлами, тогда как прежде могли сделать это только между двумя. В результате телепортация кубитов может происходить между несколькими местами. «Сейчас создаются небольшие квантовые сети в лаборатории, а в итоге может быть создан квантовый интернет».

Исследователь из Института экспериментальной физики Университета Инсбрука Трейси Элеонора Нортап: «Квантовый компьютер может решать задачи и не иметь доступа к персональным данным. Сейчас же Google знает, какие данные пользователи хранят на серверах».

Квантовый компьютер способен генерировать кубит из-за очень малых или охлаждённых почти до абсолютного нуля частиц. Считается, что квантовые компьютеры могут ускорить разработку лекарств, повысить эффективность искусственного интеллекта и улучшить шифрование.

Поскольку между узлами нет проводящего материала, квантовый интернет даёт надежную передачу даже в сетевых соединениях с большими потерями, при этом без потери реальных данных. Это работает благодаря квантовому свойству «запутанности». Изменение состояния одной квантовой системы мгновенно изменяет другую далёкую запутанную квантовую систему. «После запутывания нельзя описывать эти состояния по отдельности. По сути, теперь это одна система».

Доктор Хэнсон и его команда использовали азотно-вакансионную систему. Это небольшое пустое пространство в синтетическом алмазе, применяемое для захвата электронов. Были созданы три такие системы.

Хотя телепортация происходила на расстоянии в несколько десятков метров, учёные надеются увеличить его. Это станет основой сети квантовых компьютеров или квантового интернета, безопасной и надёжной, пишет Neowin.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-100000р на 3090 MSI Gaming X
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#интернет
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Провайдеры стали требовать от юрлиц персональные данные сотрудников - пользователей интернета
Роскомнадзор заблокировал сайт S.T.A.L.K.E.R. 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
12
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
43
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
16
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
80
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
68
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
26
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
38
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
6
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
8
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
25
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
13
GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
+
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
27
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
2
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
1
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
Valve исправила ошибку в Steam — «вернувшиеся» в Россию игры снова исчезли из продажи
12
Цены видеокарт RTX 30 начали опускаться ниже РРЦ - EVGA предлагает RTX 3090 Ti на 100$ дешевле MSRP
17

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
78
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
136
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
54
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
86
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
1
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
54
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
6

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
14:46
Вряд ли если брать 12 гиговую видюху то там 12 или 6 чипов по 1 или 2 гигу. На 8 гиговой должны быть те же 12 чипов по но с таким обьемом которого нет в природе, так что фейк.
Обновленные характеристики RTX 40-й серии Ada Lovelace попали в сеть
Walter Sullivan
14:45
Торрент)
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
Евген Матвиец
14:42
Ну если бы нвидиа и автор не рассказал,я бы не в жизнь не догадался)))) какой глубокий АнаЛиз)))
NVIDIA сообщила о снижении влияния майнинга на рынок видеокарт
fint1982
14:42
Рабская психология, боятся ослушаться хозяина
Из-за бага в Steam геймеры смогли купить запрещённые в России игры вроде Devil May Cry 5 или GTA 5
Sheshenbek
14:41
Плитка ровная идеально по уровню делал, старался. Это пластик неровно отрезал, чуть-чуть ну там будет этот, плинтус Так что же видно не будет
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
Greg Lemur
14:40
Одарённый связал курс доллара с жадностью наших барыг? Ну-ну, мамкин экономист))
Доллар неожиданно укрепился до 63 рубля
Василий Сорокин
14:39
Я тут вижу что или плитка кривая или в доме стены перекрытий построили криво. Интересно что же все таки кривое.
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
Кирилл Попов
14:39
Они не вернули свои игры ! Проверяйте лучше информацию
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
zukoZL
14:36
кино говно статья говно ТСа в ЧС
"Детский сад" Бэтмена или когда все только начиналось
Василий Сорокин
14:36
А что не так? 300 евро за 1мВт действительно есть в европе, причем такие цены были даже в прошлом году.
В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем