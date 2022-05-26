Пока только на несколько метров, но это только начало

До телепортации людей в стиле «Звёздного пути» ещё далеко (если вообще в принципе возможно), но передавать данные уже стало возможным при помощи «телепортации кубитов». Это означает свободный поток данных без проводящего материала, вроде оптоволоконного кабеля. В статье в научном журнале Nature группа физиков из Делфтского технологического университета в Нидерландах поделилась своими достижениями.

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Квантовые компьютеры существуют не первый год и они не могут раскрыть свой потенциал без телепортации кубитов или «квантового интернета». Квантовые компьютеры принципиально отличаются от традиционных. Обычный компьютер хранит данные в битах, а квантовые в кубитах. На этом сходство заканчивается.

Двоичный бит —логический тип данных, 0 или 1. Кубит может иметь оба значения одновременно. Это позволяет ему хранить в себе больше информации. Один кубит может хранить два значения, два кубита четыре значения, три кубита восемь значений, четыре кубита шестнадцать значений и т.д. С ростом числа кубитов экспоненциально увеличивается объём хранимой в них информации.

Физики телепортировали данные между тремя узлами, тогда как прежде могли сделать это только между двумя. В результате телепортация кубитов может происходить между несколькими местами. «Сейчас создаются небольшие квантовые сети в лаборатории, а в итоге может быть создан квантовый интернет».

Исследователь из Института экспериментальной физики Университета Инсбрука Трейси Элеонора Нортап: «Квантовый компьютер может решать задачи и не иметь доступа к персональным данным. Сейчас же Google знает, какие данные пользователи хранят на серверах».

Квантовый компьютер способен генерировать кубит из-за очень малых или охлаждённых почти до абсолютного нуля частиц. Считается, что квантовые компьютеры могут ускорить разработку лекарств, повысить эффективность искусственного интеллекта и улучшить шифрование.

Поскольку между узлами нет проводящего материала, квантовый интернет даёт надежную передачу даже в сетевых соединениях с большими потерями, при этом без потери реальных данных. Это работает благодаря квантовому свойству «запутанности». Изменение состояния одной квантовой системы мгновенно изменяет другую далёкую запутанную квантовую систему. «После запутывания нельзя описывать эти состояния по отдельности. По сути, теперь это одна система».

Доктор Хэнсон и его команда использовали азотно-вакансионную систему. Это небольшое пустое пространство в синтетическом алмазе, применяемое для захвата электронов. Были созданы три такие системы.

Хотя телепортация происходила на расстоянии в несколько десятков метров, учёные надеются увеличить его. Это станет основой сети квантовых компьютеров или квантового интернета, безопасной и надёжной, пишет Neowin.

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