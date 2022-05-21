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Coinbase приостанавливает набор персонала на фоне падения курса криптовалют
Компания концентрируется на основных продуктах и стремится уменьшить расходы
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После падения рынка криптовалют компания Coinbase на этой неделе заявила, что собирается сократить приём новых сотрудников в этом году. Сведения об этом взяты из разосланных сотрудникам писем.

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Компания приостановила приём на работу на две недели, но рассмотрит уже полученные резюме. Также она приостановила новые проекты и пытается сократить расходы на хостинг. При этом Coinbase старается снизить отток сотрудников. С этой целью она предлагает им больше акций, хотя за минувшие полгода их стоимость уменьшилась на более чем 75%.

Среди поставленных на паузу проектов Coinbase бизнес-банкинг. Компания сосредоточилась на увеличении доходов от основных продуктов, включая розничную и институциональную торговлю. Она собирается предложить розничным клиентам больше криптовалют и расширить операции за пределами США.

В постах в Твиттере говорится, что Coinbase не планирует прекращать инвестировать в стратегические и венчурные проекты. В компании уверены, что падение рынка является отличным временем для долгосрочного строительства.

На этой неделе были названы финансовые результаты первого квартала года. Чистая прибыль Coinbase равна $1,16 млрд (-27% за год и более чем вдвое меньше прошлого квартала). Объём торгов тоже стал ниже. После найма около 1200 сотрудников операционные расходы увеличились на 9% девять по сравнению с предыдущим кварталом и составили $1,7 млрд. Чистый убыток Coinbase в первом квартале был $430 млн и это было ещё до падения стоимости криптовалют.

Стейблкоин TerraUSD (который должен быть привязан к курсу доллара) и дочерний токен Luna недавно обвалились, а вместе с ним пошли вниз курсы других криптовалют. Биткоин падал ниже $26000, впервые за 16 месяцев. За один день капитализация рынка криптовалют снизилась на более чем $200 млрд.

Другие технологические компании тоже ощущают на себе последствия этих событий. Meta и Uber сокращают расходы и приостанавливают планы по набору персонала. Netflix уволила около 150 сотрудников в США и отменила несколько проектов. Акции компании заметно подешевели после того, как в апреле она сообщила о первом квартальном падении числа подписчиков, пишет Engadget.

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#криптовалюты
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