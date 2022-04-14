Аппараты Vivo X80 представят в конце месяца

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-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

В недалёком будущем ожидается поступление в продажу смартфонов Vivo X80. В Китае их ждут уже в конце апреля, а до тех пор можно ознакомиться с новыми сведениями об этих устройствах.

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Ранее в Geekbench появлялся аппарат с номером модели V2145. Это мог быть Vivo X80 Pro+ и тогда там был процессор Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Теперь инсайдер Weibo Digital Chat Station сообщает, что на самом деле будут применяться чипы серии MediaTek Dimensity 9000.

Было показано изображение аппарата на Dimensity 9000 и кастомный чип обработки изображений. Последний Vivo разработала самостоятельно и он призван повышать качество фотографий на будущих смартфонах.

Этот чип должен увеличить количество попадающего на сенсор света. В Vivo X80 Pro ожидается датчик ISP + RGBW с большой апертурой f/1,57. Этим сведения об устройствах на данный момент ограничиваются, но можно рассчитывать на новые данные до анонса, пишет Gizmochina.

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