В недалёком будущем ожидается поступление в продажу смартфонов Vivo X80. В Китае их ждут уже в конце апреля, а до тех пор можно ознакомиться с новыми сведениями об этих устройствах.
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Ранее в Geekbench появлялся аппарат с номером модели V2145. Это мог быть Vivo X80 Pro+ и тогда там был процессор Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Теперь инсайдер Weibo Digital Chat Station сообщает, что на самом деле будут применяться чипы серии MediaTek Dimensity 9000.
Было показано изображение аппарата на Dimensity 9000 и кастомный чип обработки изображений. Последний Vivo разработала самостоятельно и он призван повышать качество фотографий на будущих смартфонах.
Этот чип должен увеличить количество попадающего на сенсор света. В Vivo X80 Pro ожидается датчик ISP + RGBW с большой апертурой f/1,57. Этим сведения об устройствах на данный момент ограничиваются, но можно рассчитывать на новые данные до анонса, пишет Gizmochina.