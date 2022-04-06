На конференции Apple WWDC 2022 ожидаются очередные инновации американского производителя. Также вниманию участников будут предлагаться дополнительные учебные лаборатории, информационные сессии, локализованный контент и цифровые залы.
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Мероприятие стартует 6 июня и будет продолжаться до 10 июня. Поскольку пандемия не закончилась, её проведут в виде цифрового мероприятия, пишет Techspot.
В пресс-релиз Apple можно увидеть логотип языка программирования общего назначения Swift. Соответственно, один из анонсов наверняка будет связан с ним.
Компания проведёт «особый день» для избранных разработчиков и студентов в своей штаб-квартире Apple Park. Это будет в первый день конференции. Заинтересованным рекомендуется ждать дополнительной информации на сайте Apple Developer, так как количество мест ограничено.
Конференция Apple будет проходить в цифровом формате третий год подряд. Пусть это не лучший вариант, но некоторые мероприятия отменяются полностью. Например, в марте отменили игровую выставку E3.