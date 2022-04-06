Она состоится 6-10 июня и посмотреть её можно будет бесплатно

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле

Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле

На конференции Apple WWDC 2022 ожидаются очередные инновации американского производителя. Также вниманию участников будут предлагаться дополнительные учебные лаборатории, информационные сессии, локализованный контент и цифровые залы.

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Мероприятие стартует 6 июня и будет продолжаться до 10 июня. Поскольку пандемия не закончилась, её проведут в виде цифрового мероприятия, пишет Techspot.

В пресс-релиз Apple можно увидеть логотип языка программирования общего назначения Swift. Соответственно, один из анонсов наверняка будет связан с ним.

Компания проведёт «особый день» для избранных разработчиков и студентов в своей штаб-квартире Apple Park. Это будет в первый день конференции. Заинтересованным рекомендуется ждать дополнительной информации на сайте Apple Developer, так как количество мест ограничено.

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Конференция Apple будет проходить в цифровом формате третий год подряд. Пусть это не лучший вариант, но некоторые мероприятия отменяются полностью. Например, в марте отменили игровую выставку E3.