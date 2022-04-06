Прошёл почти год с момента появления систем на чипе серии Snapdragon 7. Snapdragon 778G представили в прошлом мае, а Snapdragon 778G Plus 5G в октябре. Теперь инсайдер Digital Chat Station рассказал о грядущих новых моделях Snapdragon 7хх, пишет Fonearena.
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Ожидается четыре ядра ARM Cortex-A710 с частотой 2,36 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц, а также графический процессор Adreno 662. Это уровень флагмана прошлого года Snapdragon 888 с GPU Adreno 660, поэтому скорость обработки графики должна увеличиться.
Snapdragon 778G производит TSMC на техпроцессе 6 нм. Новые чипы будут производиться на техпроцессе Samsung 4 нм. Это и переход на ядра A710 и A510 должно означать прирост производительности центрального процессора.
Анонс этих чипов ожидается в мае на саммите Qualcomm 5G вместе с обновлённым флагманом Snapdragon 8 Gen 1+.