Компания рассказала о распространении системы на собственных компьютерах

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Windows 11 начала распространяться среди инсайдеров в июне 2021 года, а среди всех пользователей в октябре 2021 года. Теперь Microsoft рассказала, что система за пять недель была установлена на 190000 компьютеров внутри компании без заметных сбоев. Это было самое быстрое развёртывание в истории Microsoft.

реклама

Развёртывание означает скачивание обновления на заднем плане, отправку оповещения, перезагрузку с согласия пользователя для установки Windows 11. Пользователи могут отложить обновления до удобного им времени или установить их по запросу и сделать это в течение 20 минут.

Было сказано, что по данным телеметрии, времени развёртывания и числу обращений в техподдержку Windows 11 показала наиболее успешное распространение в истории компании. Запросов на техподдержку было меньше обычного, пишет Neowin.

Microsoft использовала центр обновления Windows для бизнеса и приложения вроде «Соответствие обновлений» для применения единой тактики развёртывания, управления исключениями и сбора статистики о соответствии требованиям. Система разработана с прицелом на обеспечение обратной совместимости, поэтому проблем с приложениями не возникло.

Процесс развёртывания использует те же инструменты и методы, что применяются в Windows 10. Это значит, что этими системами можно управлять параллельно. В результате у Microsoft не будет проблем, если много ПК останутся на Windows 10.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке



