Windows 11 начала распространяться среди инсайдеров в июне 2021 года, а среди всех пользователей в октябре 2021 года. Теперь Microsoft рассказала, что система за пять недель была установлена на 190000 компьютеров внутри компании без заметных сбоев. Это было самое быстрое развёртывание в истории Microsoft.
реклама
Развёртывание означает скачивание обновления на заднем плане, отправку оповещения, перезагрузку с согласия пользователя для установки Windows 11. Пользователи могут отложить обновления до удобного им времени или установить их по запросу и сделать это в течение 20 минут.
Было сказано, что по данным телеметрии, времени развёртывания и числу обращений в техподдержку Windows 11 показала наиболее успешное распространение в истории компании. Запросов на техподдержку было меньше обычного, пишет Neowin.
Microsoft использовала центр обновления Windows для бизнеса и приложения вроде «Соответствие обновлений» для применения единой тактики развёртывания, управления исключениями и сбора статистики о соответствии требованиям. Система разработана с прицелом на обеспечение обратной совместимости, поэтому проблем с приложениями не возникло.
Процесс развёртывания использует те же инструменты и методы, что применяются в Windows 10. Это значит, что этими системами можно управлять параллельно. В результате у Microsoft не будет проблем, если много ПК останутся на Windows 10.