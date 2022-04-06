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Microsoft уже развернула Windows 11 на 190000 своих корпоративных ПК
Компания рассказала о распространении системы на собственных компьютерах
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Windows 11 начала распространяться среди инсайдеров в июне 2021 года, а среди всех пользователей в октябре 2021 года. Теперь Microsoft рассказала, что система за пять недель была установлена на 190000 компьютеров внутри компании без заметных сбоев. Это было самое быстрое развёртывание в истории Microsoft.

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Развёртывание означает скачивание обновления на заднем плане, отправку оповещения, перезагрузку с согласия пользователя для установки Windows 11. Пользователи могут отложить обновления до удобного им времени или установить их по запросу и сделать это в течение 20 минут.

Было сказано, что по данным телеметрии, времени развёртывания и числу обращений в техподдержку Windows 11 показала наиболее успешное распространение в истории компании. Запросов на техподдержку было меньше обычного, пишет Neowin.

Microsoft использовала центр обновления Windows для бизнеса и приложения вроде «Соответствие обновлений» для применения единой тактики развёртывания, управления исключениями и сбора статистики о соответствии требованиям. Система разработана с прицелом на обеспечение обратной совместимости, поэтому проблем с приложениями не возникло.

Процесс развёртывания использует те же инструменты и методы, что применяются в Windows 10. Это значит, что этими системами можно управлять параллельно. В результате у Microsoft не будет проблем, если много ПК останутся на Windows 10.

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#windows 11
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