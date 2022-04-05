Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ отныне не будут получать обновлений безопасности, пишет Phonearena. Компания удалила смартфоны серии Galaxy S9 со своей страницы безопасности мобильных устройств. Там отображается, какие модели имеют право на получение обновлений.
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Galaxy S9 исполнилось уже четыре года, сколько и было обещано их поддерживать. Аппараты последних поколений будут поддерживаться пять лет.
В прошлом году Samsung поместила Galaxy S9 в раздел «Ежеквартальные обновления безопасности» на своём сайте. Устройства в этом разделе получают обновления каждый квартал. Samsung помещает аппараты в этот раздел тогда, когда им остаётся год до прекращения поддержки. Именно столько осталось Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e, которые тоже оказались в разделе «Ежеквартальные обновления безопасности».
Обычно в таких случаях пишут, что пришло время подумать о смене неподдерживаемых устройств на более современные. Вот только обладатели большинства смартфонов могут только мечтать о получении обновлений на протяжении четырёх лет, однако это мало кого мотивирует покупать новую модель каждый год.