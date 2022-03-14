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Всё больше корпоративных компьютеров готовы к установке Windows 11
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Несколько месяцев назад, ещё до начала распространения финального варианта Windows 11, опрос Lansweeper с охватом в 30 млн компьютеров показал, что большинство корпоративных ПК не готовы к обновлению до Windows 11.

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Согласно новому отчёту от Riverbed, ситуация начинает улучшаться. В отчёте проанализировали более 2 млн корпоративных компьютеров для оценки их соответствия требованиям Windows 11.

Каждый пятый ПК (19,45%) не имеет минимально необходимого объёма хранилища в 64 ГБ. 20,75% компьютеров лишены TPM, 10,04 % не обладают модулем TPM 2.0. Это означает использование процессоров Ryzen серии 1000 или Intel 6-го/7-го поколения и более старых.

Обновить до Windows 11 сейчас можно 22,29% корпоративных ПК. Около половины из них (12,23%) потребуют полной замены, пишет Neowin.

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