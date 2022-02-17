Бренд Honor является одним из немногих производителей смартфонов, которые в последнем квартале минувшего года показали хороший рост продаж, в том числе в Китае. Модель Honor 50 пользовалась немалым спросом в среднем ценовом диапазоне. Этот аппарат продаётся более чем в 40 странах, что сделало его ещё популярнее, пишет Phonearena.
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Остаётся наблюдать, получится ли у Honor сохранить высокие показатели роста в 2022 году. Можно не сомневаться, что работа в этом направлении ведётся. В частности, Honor сообщила, что следующие флагманы линейки Magic будут анонсированы 28 февраля на выставке Mobile World Congress.
Пока об этих аппаратах мало что известно, не считая использования флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1. Не исключено применение в Magic 4 основной камеры 50 Мп и экрана AMOLED с частотой 120 Гц.
Ожидается, что в линейке Magic 4 будет минимум три модели, а именно Magic 4, Magic 4 Pro и Magic 4 Pro+. Процессор у них будет одинаковый, так что отличия заключаются в другом, в том числе в ценах.