Названа дата анонса Honor Magic 4

Бренд Honor является одним из немногих производителей смартфонов, которые в последнем квартале минувшего года показали хороший рост продаж, в том числе в Китае. Модель Honor 50 пользовалась немалым спросом в среднем ценовом диапазоне. Этот аппарат продаётся более чем в 40 странах, что сделало его ещё популярнее, пишет Phonearena.

реклама

Остаётся наблюдать, получится ли у Honor сохранить высокие показатели роста в 2022 году. Можно не сомневаться, что работа в этом направлении ведётся. В частности, Honor сообщила, что следующие флагманы линейки Magic будут анонсированы 28 февраля на выставке Mobile World Congress.

Пока об этих аппаратах мало что известно, не считая использования флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1. Не исключено применение в Magic 4 основной камеры 50 Мп и экрана AMOLED с частотой 120 Гц.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

Ожидается, что в линейке Magic 4 будет минимум три модели, а именно Magic 4, Magic 4 Pro и Magic 4 Pro+. Процессор у них будет одинаковый, так что отличия заключаются в другом, в том числе в ценах.