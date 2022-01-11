Появление Exynos 2200 отложено без объяснений

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Немало было слухов относительно возможностей будущего мобильного процессора Samsung Exynos 2200. Сначала его появления ожидали в ноябре 2021 года, потом 11 января, то есть сегодня. В итоге анонса до сих пор не случилось, пишет Pocketnow.

реклама

Инсайдер Ice Universe пишет, что Samsung отложила релиз своего флагманского чипа. Не исключено, что виноваты проблемы в процессе разработки, или же свой вклад снова внёс мировой дефицит полупроводниковых продуктов.

Совсем недавно южнокорейский производитель выпустил тизер, в котором упоминались игровые возможности этой системы на чипе. Предположительно, большая часть смартфонов Galaxy S22 должна работать именно на Exynos 2200. Также недавно сообщалось о производительности графической части этого процессора на уровне Apple Bionic 15. Напомним, что в его разработке принимала участие компания AMD, у которой большой опыт работы над графическими процессорами.

Анонс Galaxy S22 ожидается 8 февраля.

анонсы и реклама 3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



