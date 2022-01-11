Немало было слухов относительно возможностей будущего мобильного процессора Samsung Exynos 2200. Сначала его появления ожидали в ноябре 2021 года, потом 11 января, то есть сегодня. В итоге анонса до сих пор не случилось, пишет Pocketnow.
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Инсайдер Ice Universe пишет, что Samsung отложила релиз своего флагманского чипа. Не исключено, что виноваты проблемы в процессе разработки, или же свой вклад снова внёс мировой дефицит полупроводниковых продуктов.
Совсем недавно южнокорейский производитель выпустил тизер, в котором упоминались игровые возможности этой системы на чипе. Предположительно, большая часть смартфонов Galaxy S22 должна работать именно на Exynos 2200. Также недавно сообщалось о производительности графической части этого процессора на уровне Apple Bionic 15. Напомним, что в его разработке принимала участие компания AMD, у которой большой опыт работы над графическими процессорами.
Анонс Galaxy S22 ожидается 8 февраля.