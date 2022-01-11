Расширены возможности определения местоположения и отслеживания состояния здоровья

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Кроме гибкого смартфона компания Honor в понедельник представила очередные умные часы, рассказывает GSMArena. Honor Watch GS 3 обладают изящным внешним видом, тогда как в GS Pro ставка делается на прочность. В результате они лучше годятся для каждодневного ношения.

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Часы оснащены трёхмерным изогнутым стеклом. Корпус изготовлен из низкоуглеродистой нержавеющей стали 316L, толщина 10,5 мм, вес 44 г, диаметр 45,9 мм. Предлагаются часы серебристого, золотого и чёрного цвета. У первых двух ремешки из кожи Nappa, а у чёрных ремешок из прочного каучука.

Используется экран AMOLED 1,43 дюйма с плотностью пикселей 326 ppi при разрешении 466 x 466. У модели Pro экран 1,39 дюйма с такой же плотностью.

Ещё есть 8-канальный модуль PPG для отслеживания частоты сердцебиения с точностью 97%. Он же круглосуточно отслеживает уровень кислорода в крови и сон, выдавая рекомендации по его улучшению в приложении Honor Health 5.0.

Для отслеживания местоположения на открытом воздухе используется двухчастотное позиционирование с поддержкой пяти основных спутников. По сравнению с MagicWatch 2 2019 года точность позиционирования выросла на 167 %, а определение первоначального положения происходит вдвое быстрее прежнего. Предлагается более 100 спортивных режимов, в том числе 10 «профессиональных».

Имеется защита от воды до 5 ATM, поэтому можно не снимать часы в бассейне. Среди сенсоров есть акселерометр, гироскоп, компас, датчики давления воздуха и освещённости.

Без подзарядки обещано 14 дней работы или 30 часов при использовании GPS. 5 минут подзарядки дают энергии на работу в течении всего дня. Зарядка батареи 451 мАч займёт чуть меньше часа.

Среди установленных приложений музыкальный проигрыватель (под него есть 4 ГБ хранилища), будильник и таймер, а также кнопка дистанционного нажатия затвора камеры и отклонения телефонных вызовов посредством заранее заданных текстовых сообщений. Можно поставить некоторые дополнительные приложения, но выбор не сравнится с Google Wear. Эти часы работают на LiteOS и процессоре Apollo4.

Модель Racing Pioneer в Китае стоит 1300 юаней (15140 руб), а две версии с кожаным ремешком 1500 юаней (17500 руб).

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