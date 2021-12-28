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Результаты Exynos 2200 в тестах могут оказаться ниже ожидавшихся
Прирост производительности по сравнению с процессором нынешнего года незначительный
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В наступающем году компания Samsung собирается использовать в части своих смартфонов собственные процессоры Exynos 2200. В разработке встроенной в них графики приняли участие специалисты AMD. Это внушало большие надежды относительно роста производительности, в первую очередь графической. Однако, этот оптимизм немного меркнет после ознакомления с очередными утечками данных.

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Улучшение производительности центрального процессора ожидается всего на 5%, графического на 17%. Информация взята у инсайдера AhmedQwaider888, сообщает WCCFTech. Для сравнения, нынешний Exynos 2100стал лучше предшественника на 30% в CPU и на 40% в GPU.

Правда, ещё есть надежда, что результаты неокончательные. Возможно, в тестах использовался незаконченный прототип процессора, который будет доработан. Кроме того, здесь есть блок нейронных вычислений, производительность которого при обработке алгоритмов искусственного интеллекта выросла на 117%.

В итоге можно сказать, что на рекорды производительности рассчитывать вряд ли стоит и процессоры Qualcomm, MediaTek и Apple пока могут не слишком опасаться конкуренции со стороны Samsung.

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#samsung #exynos
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