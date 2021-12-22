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Видеоролик показал графические возможности Exynos 2200
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Компания Samsung опубликовала короткий видеоролик, в котором есть даже сюжет с упоминанием COVID-19. Бедный мальчик продаёт игровую консоль и вместо этого получает в награду смартфон, где графический уровень игр ничуть не хуже. В конце упоминается процессор Exynos 5G. Это должен быть чип Exynos 2200, где графическая составляющая разрабатывалась совместно с компанией AMD. Это позволяет рассчитывать на заметный прирост игровых возможностей, считает Phonearena.

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Exynos 2100 в Galaxy S21 выиграл от решения Samsung вместо собственных вычислительных ядер воспользоваться продуктами Arm. Однако, графика оставалась слабым местом чипов Exynos. В Exynos 2200 это должно измениться благодаря поддержке трассировки лучей и переменному шейдингу.

Официальный анонс чипа ожидается до конца года. Он должен производиться на техпроцессе Samsung 4LPP вместо 5 нм у Exynos 2100. Архитектура может быть аналогичной Snapdragon 8 Gen 1, что означает применение новых вычислительных ядер Armv9.


Первые слухи говорили о производительности на уровне Apple M1. Затем ожидания стали более умеренными и речь уже идёт об отставании графической производительности даже от Snapdragon 8 Gen 1. Несмотря на это, пиковая графическая производительность вырастет на 34% по сравнению с Exynos 2100.

Анонс Galaxy S22 ожидается в феврале.

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#samsung #exynos
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