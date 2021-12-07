Некоторые пользователи операционной системы Windows 11 сообщили об ухудшении скоростей твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe. Речь идёт о моделях разных производителей, поэтому какой-то одной универсальной причины этого может не быть. У некоторых накопителей снижается скорость чтения и записи произвольных блоков данных, тогда как у других падает скорость чтения и записи последовательных блоков. Сравнение ведётся с работой этих же накопителей в системе Windows 10.
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На сайте Microsoft есть обсуждение, где один из пользователей пишет о падении скорости записи случайных блоков данных почти в два раза по сравнению с Windows 10. Сотрудник Microsoft сообщил, что компания ведёт расследование этого вопроса.
Подобные жалобы есть и в приложении Feedback Hub. Один из пользователей там высказал мнение, что виноваты могут быть драйверы Microsoft. У него упала скорость накопителя с драйвером Microsoft, но накопитель с драйвером Intel работал в полную силу.
Представители сайта Neowin провели собственное тестирование накопителя WD SN520 NVMe и зафиксировали падение результатов в CrystalDiskMark, хотя и далеко не двукратное.
Таким образом, противники Windows 11 получили ещё один повод не устанавливать систему на свой компьютер.