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Следующее поколение видеокарт компании Nvidia будет основано на графических процессорах Ada Lovelace. Их появление ожидается во второй половине будущего года. Азиатский сайт DigiTimes (и WCCFTech) сообщает, что партнёры Nvidia, включая тайваньские фабрики, ведут подготовку к производству новых процессоров.

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Уже была информация о том, что может использоваться техпроцесс TSMC 5 нм. Эти сведения теперь подтверждаются данными из Тайваня, где и будет вестись производство. Статья на DigiTimes платная, но в Твиттере приведены выдержки из неё.

Будут также представлены графические процессоры Hopper для датацентров и приложений искусственного интеллекта. В них может быть задействована архитектура MCM CoWoS. Nvidia не собирается использовать дизайн MCM в чипах Ada Lovelace для потребительских видеокарт. Вместо этого чип будет классическим монолитным, но это не означает отсутствия архитектурных инноваций.

В настоящее время считается, что графический процессор AD102 будет обладать частотой до 2,5 ГГц. Количество ядер CUDA здесь будет 18432 в составе 144 блоков SM. Это вдвое больше по сравнению с картами нынешнего поколения. Вычислительная мощность (FP32) ожидается 85-92 TFLOPs, в два с лишним раза превосходя RTX 3090. В игровых сценариях прирост производительности может быть не таким большим, но всё равно внушительным. При этом сохранится шина памяти 384 бит, тип памяти останется прежней, а её объём будет достигать 24 ГБ.

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#nvidia #видеокарты
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