Документ FCC показал характеристики мини-планшета Microsoft Surface Duo 2
В среду компания Microsoft проведёт мероприятие, посвящённое анонсам своих новых аппаратных продуктов. В преддверии этого события по традиции начали просачиваться связанные с этими продуктами сведения. Документ из Федеральной комиссии по связи США содержит значительную часть характеристик устройства Surface Duo 2.
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Появился этот документ 17 сентября и он описывает портативный телефон с кодовым именем C3K1995. Большая часть документа посвящена результатам тестов, но есть и описание характеристик. Они подтверждают предыдущие утечки данных, описывая обновлённые камеры и систему на чипе Snapdragon 888. Стало известно больше подробностей относительно того, чем устройство отличается от модели первого поколения.
В частности, подтверждено наличие Wi-Fi 6, многодиапазонного 5G, NFC и сверхширокополосной связи (UBW). Последняя может предназначаться для подключения аксессуаров и быстрой передачи файлов.
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Упоминается беспроводная передача энергии (Wireless Power Transfer). Неизвестно, означает ли это беспроводную подзарядку устройства. Быть может, речь идёт о подзарядке стилуса при установке в устройство.
Кроме повышенной вычислительной мощи и расширенных возможностей подключения устройство второго поколения получит Android 12, но не раньше первой половине следующего года.
Среди других ожидаемых в среду анонсов устройства Surface Go 3, Surface Pro 8, Surface Pro X и Surface Book 4.
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