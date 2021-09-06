Kingston была ведущим производителем оперативной памяти в 2020 году с долей рынка почти 80%
В пандемию многие технологические отрасли показали рост прибыли из-за повышенного спроса на цифровые развлечения. Не стало исключением и производство оперативной памяти. Людям срочно потребовались компьютеры и ноутбуки для работы и учёбы на дому. Выиграли от этого компании вроде Kingston, которая занимает 78% рынка оперативной памяти.
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Статистика фирмы TrendForce показала увеличение количества поставок ноутбуков на 26% по итогам прошлого года. Поставки персональных компьютеров тоже выросли, что привело к росту дохода от продаж памяти на 5% до $16,9 млрд. В 2019 году доход составлял $16,1 млрд.
Выпускающая бренд памяти HyperX компания Kingston из этой суммы получила $13,2 млрд. Её доход за год вырос на 2%, но при этом она даже потеряла небольшую долю рынка, а именно 2,33%. Компания применяла консервативную стратегию продаж, принимая во внимание неопределённость на рынке компьютеров.
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Занимающая второе место Adata заработала только $540 млн и доля рынка у неё 3,19%. Её доход за год вырос на 47%, в том числе за счёт выхода в сегмент видеоигр. Наибольший рост показала компания Kimtigo из Шэньчжэня, он составил 50% и она поднялась с 6-го места на 4-е.
Уменьшился доход в десятке только у Smart Modular Technologies на 7,1%. Основные продажи этого производителя ведутся в США и Южной Америке, которые пострадали от пандемии больше других.
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