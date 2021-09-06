Часы Apple Watch Series 7 поначалу выйдут ограниченным тиражом
Близится анонс смартфонов iPhone 13 и тогда же должны быть представлены смарт-часы серии Apple Watch Series 7. Однако, найти их в продаже в ближайшее время может быть затруднительно. Часы поначалу будут выпускаться в ограниченном количестве.
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Как и прочие производители электроники, Apple сталкивается с проблемами из-за пандемии, а также у неё наблюдаются трудности с производством. Некоторые модели Apple Watch Series 7 могут поступить в производство в октябре или даже позже. Другие будут выпускаться по расписанию, но в количествах меньше, чем планировалось изначально.
Перенос анонса сейчас выглядит маловероятным. Ожидается, что на этой неделе Apple начнёт рассылать приглашения. Мероприятие должно состояться 14 сентября.
Виноват в производственных проблемах с новыми часами их ставший более плоским дизайн. Вырос размер экрана и применяется новая техника ламинирования, с которой экран становится ближе к корпусу. Это затрудняет процесс производства часов. Пандемия коронавируса тоже не улучшает положение дел.
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В часах кроме внешних изменений ждут использования обновлённого чипа и повышения автономности. Что касается новых медицинских функций, на их появление можно не рассчитывать как минимум до будущего года.
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