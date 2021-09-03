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Следующий процессор для носимых устройств Qualcomm Snapdragon Wear 5100 может стать незначительным усовершенствованием по сравнению с Wear 4100. По крайней мере в нём может быть улучшена энергоэффективность и уменьшен размер чипа.

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В интернете появилась информация, согласно которой значительного увеличения производительности от этого процессора ждать не приходится. Это будет незначительное обновление, призванное повысить автономность устройств.

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В прошлом месяце чип заметили под кодовым названием Monaco. Была надежда, что в его состав войдут ядра Arm Cortex-A73, как в процессорах для смартфонов Snapdragon 662 и 460. Теперь появились сведения, что по-прежнему будут применяться ядра Arm Cortex-A53. Между тем, новый чип Samsung Exynos W920 в часах Galaxy Watch 4 основан на ядрах ядрами Cortex-A55. Их производительность на 20% выше, хотя в данный момент нельзя сравнить графическую производительность.

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Производитель может тестировать несколько конфигураций Wear 5100. В некоторых из них 2 ГБ памяти LPDDR4X и 8 или 16 ГБ памяти eMMC. Переход на LPDDR4X должен повысить одновременно производительность и энергоэффективность. Основной же прирост эффективности ожидается за счёт сопроцессора AON для постоянно включённого экрана и функций мониторинга здоровья и фитнеса.

Главное преимущество процессора Samsung заключается в производстве на техпроцессе 5 нм. На каком техпроцессе будет выпускаться Snapdragon Wear 5100, пока неизвестно.



