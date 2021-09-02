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Производители постепенно начинают переходить на оперативную память DDR5, хотя до её массового распространения пока далеко. Изменения в ней довольно масштабные, в том числе это касается производственного процесса и электропитания. В результате за получение более высокой скорости и пропускной способности памяти придётся немало заплатить.

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Компания TrendForce провела анализ зарождающегося рынка новой памяти и считает, что стоимость на неё будет как минимум на 30% выше по сравнению с DDR4. Так случалось и прежде при переходе между DDR1, DDR2, DDR3 и DDR4. Вся разница обычно заключается в том, насколько именно вырастает стоимость. Повышение стоимости на этот раз такое, что спрос будет слабым и не превысит минимальное предложение после появления процессоров Intel Alder Lake. Будут предлагаться модули памяти с умеренными скоростями DDR5-4800, максимум до DDR5-6400. Более быстрая память появится позже.

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Такая память предназначается для материнских плат под процессоры Intel Alder Lake, цены на которые тоже будут по карману не всем. С учётом современного дефицита полупроводниковых продуктов падение стоимости может случиться нескоро.

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Больше всего от этого пострадают ноутбуки, цены на которые будут заоблачным для большинства покупателей. Увеличение стоимости ради незначительного повышения производительности не поспособствует росту продаж. В результате распространения новой памяти можно не ждать раньше 2023 года.