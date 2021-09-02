Samsung в полтора раза увеличила объём производства гибких экранов
Совсем недавно начались продажи нового поколения гибких смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Южнокорейский производитель не желает ждать первых результатов продаж и уверен в высоком спросе. Издание Korean Economic Daily сообщает, что компания Samsung Display планирует значительно расширить производственные мощности для увеличения объёма выпуска гибких экранов.
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Предприятие Samsung по выпуску экранов во вьетнамском городе Бакнинь планируют расширить до конца нынешнего года или начала следующего. После этого предприятие сможет выпускать 25 млн гибких экранов в год вместо 17 млн, прирост составит 47%. Из них 10 млн экранов будут предназначаться для аппаратов Galaxy Z Fold, остальные меньшего размера для моделей Galaxy Z Flip.
Сообщается также, что предварительные заказы на две последние модели в Южной Корее уже добрались до отметки в 920000. В Китае предварительных заказов оформили более чем на миллион аппаратов. Для сравнения, Galaxy Fold купили всего 500000 раз по всему миру, а Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip вместе набрали 1,5 млн проданных единиц. Модели последнего поколения за первые два месяца производства выпустили в количестве 3 млн.
Если продажи и правда будут такими большими, как рассчитывают в Samsung, конкуренты наверняка предложат собственные гибкие устройства. В результате этого Samsung опять же выиграет, поскольку они скорее всего будут заказывать экраны у Samsung Display.
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