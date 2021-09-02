Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно начались продажи нового поколения гибких смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Южнокорейский производитель не желает ждать первых результатов продаж и уверен в высоком спросе. Издание Korean Economic Daily сообщает, что компания Samsung Display планирует значительно расширить производственные мощности для увеличения объёма выпуска гибких экранов.

реклама

Предприятие Samsung по выпуску экранов во вьетнамском городе Бакнинь планируют расширить до конца нынешнего года или начала следующего. После этого предприятие сможет выпускать 25 млн гибких экранов в год вместо 17 млн, прирост составит 47%. Из них 10 млн экранов будут предназначаться для аппаратов Galaxy Z Fold, остальные меньшего размера для моделей Galaxy Z Flip.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Сообщается также, что предварительные заказы на две последние модели в Южной Корее уже добрались до отметки в 920000. В Китае предварительных заказов оформили более чем на миллион аппаратов. Для сравнения, Galaxy Fold купили всего 500000 раз по всему миру, а Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip вместе набрали 1,5 млн проданных единиц. Модели последнего поколения за первые два месяца производства выпустили в количестве 3 млн.

Если продажи и правда будут такими большими, как рассчитывают в Samsung, конкуренты наверняка предложат собственные гибкие устройства. В результате этого Samsung опять же выиграет, поскольку они скорее всего будут заказывать экраны у Samsung Display.

реклама



