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Инсайдер с большим послужным списком поделился очередной информацией относительно следующего поколения видеокарт Nvidia. По мнению Kopite7kimi из Твиттера, они будут выпускаться компанией TSMC на техпроцессе 5 нм. Кроме того, релиз может случиться раньше, чем ожидалось.

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Kopite7kimi в своё время предоставил точные данные о видеокартах нынешнего поколения Nvidia Ampere. Они производятся компанией Samsung на техпроцессе 8 нм. Это может быть второй раз подряд, когда Nvidia сменила производителя своих графических процессоров.

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Другой инсайдер под ником Greymon55 в июле заявил об этом же. Новые карты на архитектуре Ada Lovelace могут появиться раньше ожидавшегося. Раньше предполагали, что их выпустят в конце 2022 года. Nvidia обычно выпускает новое поколение видеокарт примерно раз в два года. С учётом этих слухов можно рассчитывать на появление карт в третьем квартале будущего года.

Прежде оба инсайдера давали понять, что флагманские представители линейки RTX 40 будут потреблять более 400 Вт, так что для них потребуется серьёзный блок питания. Эти карты могут основываться на графическом процессоре AD102. В его составе ожидается 18432 ядер CUDA против 10496 в RTX 3090. Производительность в таком случае вырастет вдвое. Какие на них будут цены, если курсы криптовалют сохранятся хотя бы на сегодняшних уровнях, остаётся только гадать.

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