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IDC предсказывает рост спроса на персональные компьютеры по всему миру

Пандемия продолжает способствовать востребованности ПК
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Настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции в этом году могут продемонстрировать среднегодовые темпы роста на уровне 3,2%. Поставкам планшетов прогнозируется спад на 1,5%. Предположительно, ноутбуки будут пользоваться наибольшим спросом. Об этом говорит фирма IDC, которая пытается проанализировать тенденции с нынешнего года до 2025.

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Востребованность различных компьютерных устройств в последние годы растёт как для личных нужд, так и для дистанционной работы. В ноябре 2019 года был опубликован последний перед пандемией прогноз до 2023 года. На тот год прогнозировался объём поставок в 367 млн экземпляров. Теперь этот прогноз скорректирован до более чем полумиллиарда единиц, то есть увеличен на 37%.

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В будущем аналитики ждут падения спроса, когда жизнь начнёт возвращаться в нормальное русло. Тогда будут расти траты на путешествия и другие развлечения, в данный момент недоступные. Несмотря на это, дистанционная работа вряд ли прекратит своё существование, поэтому производителям компьютеров можно не волноваться за отсутствие спроса.


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