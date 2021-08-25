Lenovo: Snapdragon 898 получит значительное обновление графической составляющей
Мобильная система на чипе Snapdragon 888 является очень производительной. Однако, нет предела совершенству и процессор следующего поколения по традиции должен быть быстрее предыдущего. Обычно компания Qualcomm представляет их в декабре.
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Генеральный директор Lenovo China's Mobile Business Group Чен Цзинь в китайской социальной сети Weibo рассказал, что Snapdragon 898 получит улучшенный графический процессор. Сделано это было в преддверии анонса смартфона Lenovo Legion 3 Pro. Было сказано, что настройки этого устройства будут одни из наиболее обширных.
Кодовое имя процессора может быть SM8450. Нечасто представитель настолько крупной компании заранее официально оглашает подобные данные. В результате сомневаться в их достоверности не приходится.
В этом чипе будет применяться графический процессор Adreno 730. Название намекает на значительный шаг вперёд по сравнению с Adreno 660 в Snapdragon 888.
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Эван Бласс ранее рассказал о ядрах Qualcomm Kryo 780 на архитектуре ARM Cortex V9. Она приносит улучшенную безопасность, векторную обработку, машинное обучение и цифровую обработку сигналов.
Процессор должен состоять из трёх модулей в конфигурации 1 x 3 x 4. У одного ядра будет архитектура Cortex-X2, три Cortex-A710 и четыре Cortex-A510 ARMv9.
Дефицит полупроводниковых продуктов повлиял на объём производства Snapdragon 888 и на замену были выпущены менее мощные Snapdragon 860 и 778. Не исключено, что и флагман следующего поколения пострадает от дефицита.
Была информация, что в линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 этот процессор будет использоваться вместо собственных чипов Samsung Exynos с графикой AMD, поэтому спрос на него должен быть большим.
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